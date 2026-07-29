Москва29 июл Вести."Единая Россия" занимается разработкой стандарта государственной поддержки студенческих семей, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова.

По ее словам, поддержка родителей-студентов прежде всего должна предусматривать обеспечение их возможностью совмещать учебу с воспитанием детей без потери качества образования. Кузнецова перечислила, что для комфорта студенческих семей с детьми создаются специальные учебные планы, можно перейти с очного формата обучения на заочное.

Еще до того, как мы на федеральном уровне приняли два федеральных закона, стали формировать программы поддержки студенческих семей. Где-то выделяли миллион рублей семье, где-то поддерживали жильем, кто-то субсидировал аренду жилья. И вместе с Минобрнауки мы поняли, что нужно быстро формировать инфраструктуру, потому что с маленьким ребёнком должно быть удобно. Комната матери ребёнка — более 300 вузов их открыли рассказала вице-спикер Думы

Она отметила, что в России растет число студенческих семей, поэтому параллельно с внесением изменений в законодательство необходимо развивать инфраструктуру поддержки молодых родителей.