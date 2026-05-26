Депутат Буцкая: стандарт на рацион школьного питания планируют разработать в РФ

В РФ разработают ГОСТы на рационы школьного питания Депутат Буцкая: стандарт на рацион школьного питания планируют разработать в РФ

Москва26 мая Вести.Государственный стандарт на рационы школьного питания собираются разработать в России, сообщил ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяну Буцкую ("Единая Россия").

По словам Буцкой, ранее она вместе с АНО "Институт отраслевого питания" разработала законопроект о социальном питании.

И тут нам тоже будут нужны ГОСТы на рационы школьного питания. Как председатель соответствующего технического комитета [по разработке ГОСТов], готовлю план работы отметила депутат

По словам законотворца, питание для детей и подростков должно быть сбалансированным, а российские производители – получить преференции при поставках.