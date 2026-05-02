В Роскачестве рассказали о работе над ГОСТом на шаурму Замглавы Роскачества Саратцева рассказала о работе над ГОСТом на шаурму

Москва2 мая Вести.Разработка ГОСТа на шаурму ведется техническим комитетом, рассказала заместитель главы Роскачества Елена Саратцева. В комментарии РИА Новости она отметила, что в стандарте будут рекомендации по составу, технологии приготовления, а также срокам годности продукта.

О разработке ГОСТа на шаурму Саратцева рассказала в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

В нем будут содержаться, конечно же, рекомендации по составу шаурмы, то есть мы говорим об ингредиентах ... Рекомендации по технологии приготовления и установление срока годности продукта, а также соблюдение требований безопасности пищевого производства, собственно, то, ради чего разработка и началась сказала Саратцева

Она уточнила, что разработку ГОСТа на шаурму ведет тот же технический комитет, который активно участвует в работе по ГОСТам русской кухни. Саратцева добавила, что основной задачей является разработка и описание блюд национальной кухни, в первую очередь русской. Шаурма же, по ее словам, скорее, единичный случай, но, несмотря на это, ГОСТ будет завершен в установленный срок.

Ранее в Роскачестве сообщали, что ГОСТ на шаурму планируют утвердить в России в конце 2026 года. Как отмечал руководитель ведомства Максим Протасов, критически важно, чтобы документ вышел качественным и действительно применялся отраслью общественного питания.