Москва3 мая Вести.Русской кухне необходимо присвоить статус мирового культурного наследия, первым этапом к этому станет принятие ГОСТа на ее блюда. Об этом ТАСС сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

После того, как ГОСТ (на блюда русской кухни - прим. ред.) будет создан, мы собираемся провести работу по утверждению русской кухни на основании этого ГОСТа как мирового культурного наследия, действительно оформив эту заявку на базе национального стандарта сказал Протасов

По его словам, после принятия ГОСТа будет проводиться сертификация российских ресторанов, ресторанов русской кухни, которые открываются в других странах, на соответствие данному ГОСТу. Роскачество планирует заниматься продвижением тех заведений общепита, чьи блюда и сервировка будут соответствовать ГОСТам.

Для того чтобы определенное единообразие было в том, что мы подразумеваем под названием русская кухня. Для того чтобы рестораны русской кухни могли гарантировать определенное, достаточно высокое установленное качество отметил Протасов

Проект ГОСТа традиционной русской кухни разработала рабочая группа по популяризации русской кухни при Минпромторге РФ совместно с Роскачеством. Документ включает рекомендации по технологии приготовления традиционных блюд, объединяет лучшие кулинарные практики, их историческую основу и принципы использования аутентичных ингредиентов. ГОСТ уже вынесен на общественное обсуждение.