В России разработаны ГОСТы на приготовление горохового и ракового супов

Москва17 апр Вести.Гороховый и раковый супы получили рекомендации по технологии приготовления, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, документ есть у РИА Новости.

Гороховый суп варится на основе мясного, птичьего, рыбного, овощного или грибного бульона​​​. Раковый - на основе крепкого бульона из мелкой рыбы, или же костей и голов рыбы отмечается в сообщении

По стандарту горох для супа может быть свежий или сушеный, он варится до состояния пюре и подается с копченостями и гренками.

В раковый суп при варке добавляют овощи, коренья, гарниром к нему идут раковые спинки с клецками или расстегаи.