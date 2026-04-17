Москва17 апрВести.Гороховый и раковый супы получили рекомендации по технологии приготовления, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, документ есть у РИА Новости.
Гороховый суп варится на основе мясного, птичьего, рыбного, овощного или грибного бульона. Раковый - на основе крепкого бульона из мелкой рыбы, или же костей и голов рыбыотмечается в сообщении
По стандарту горох для супа может быть свежий или сушеный, он варится до состояния пюре и подается с копченостями и гренками.
В раковый суп при варке добавляют овощи, коренья, гарниром к нему идут раковые спинки с клецками или расстегаи.