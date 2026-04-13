В России разработали ГОСТ на приготовление печенки и почек

Москва13 апр Вести.Рекомендации по приготовлению печени и почек включили в проект первого госта традиционной русской кухни, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, под печенкой в документе понимается жареный телячий, говяжий, свиной или бараний продукт, а также печень домашей птицы и дичи. Перед приготовлением печенку следует зачистить от пленок , после чего обжарить в сливочном, растительном или топленом масле. Подавать с репчатым луком и маслом. Кроме того, крупные куски печени можно нашпиговать салом или чесноком.

"Почки по-русски" могут быть телячьими, свиными, говяжьими или бараньими. Перед приготовлением их необходимо замочить и отварить.

Согласно ГОСТу, почки тушат в красном соусе с добавлением сметаны, соленых огруцов и зелени. Подают с растертым с солью чесноком и мелко порубленной зеленью.

Ранее сообщалось, что в России разработали ГОСТ на приготовление коржика и пирожного "картошка". Чтобы приготовить пирожное "картошка", нужно смешать бисквитную крошку с масляным кремом до однородной массы, а затем сформировать из нее небольшие пирожные.