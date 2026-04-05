В России разработали ГОСТ на приготовление вареников и запеканки

Москва5 апр Вести.ГОСТ традиционной русской кухни, содержащий рекомендации по приготовлению вареников и запеканки, разработали в России, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно стандарту, для приготовления вареников используется пресное тесто из пшеничной, ржаной или гречневой муки и готовая начинка, которая не требует дополнительной тепловой обработки.

Вареники отваривают в подсоленной кипящей воде. Подавать их следует в горячем виде, но сладкие можно есть и холодными написали в агентстве

Для приготовления запеканки используют измельченные, размятые или пюреобразные продукты, такие как картофель, овощи, крупы и творог. Ингредиенты укладывают слоями в плоскую форму или сковороду и запекают.