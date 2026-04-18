Росстандарт утвердил новый ГОСТ для рыбных консервов В России появится обновленный ГОСТ для рыбных консервов

Москва18 апр Вести.В России впервые за последние 10 лет обновили государственный стандарт на рыбные консервы. Как сообщает РИА Новости, изучившее документ, новый ГОСТ вступит в силу в феврале 2027 года.

Стандарт регулирует качество консервов "По-мурмански", которые производятся из печени, икры и молок рыбы. Согласно документу, содержание соли в продукте должно строго находиться в пределах от 1,2% до 2%. При этом солить измельченное сырье требуется равномерно, до его фасовки в банки.

Особое внимание уделено органолептическим свойствам. Посторонние привкусы не допускаются, за исключением легкой горчинки, характерной для печени пикши. Сама печень, икра и молоки должны быть переработаны в тонкую однородную пасту — допускается лишь наличие небольших воздушных пузырьков.

ГОСТ также предъявляет требования к внешнему виду продукта. Вытопившийся рыбий жир обязан оставаться прозрачным. Цвет сырья варьируется в зависимости от ингредиента.

Максимальная вместимость банок ограничена 353 кв см. Хранить готовую продукцию разрешается только в помещениях с уровнем влажности не выше 75%.