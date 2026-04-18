Москва18 апрВести.В России впервые за последние 10 лет обновили государственный стандарт на рыбные консервы. Как сообщает РИА Новости, изучившее документ, новый ГОСТ вступит в силу в феврале 2027 года.
Стандарт регулирует качество консервов "По-мурмански", которые производятся из печени, икры и молок рыбы. Согласно документу, содержание соли в продукте должно строго находиться в пределах от 1,2% до 2%. При этом солить измельченное сырье требуется равномерно, до его фасовки в банки.
Особое внимание уделено органолептическим свойствам. Посторонние привкусы не допускаются, за исключением легкой горчинки, характерной для печени пикши. Сама печень, икра и молоки должны быть переработаны в тонкую однородную пасту — допускается лишь наличие небольших воздушных пузырьков.
ГОСТ также предъявляет требования к внешнему виду продукта. Вытопившийся рыбий жир обязан оставаться прозрачным. Цвет сырья варьируется в зависимости от ингредиента.
Максимальная вместимость банок ограничена 353 кв см. Хранить готовую продукцию разрешается только в помещениях с уровнем влажности не выше 75%.