В России утвержден новый ГОСТ на безалкогольные напитки В России обновили ГОСТ на безалкогольные напитки

Москва13 мая Вести.Росстандарт принял новый государственный стандарт на безалкогольные напитки, который устанавливает ограничения по содержанию этилового спирта, витаминов и других веществ. Об этом сообщает РИА Новости, изучившее электронную базу ведомства.

Согласно документу, безалкогольные напитки подразделяются на несколько групп: морсовые, напитки с соком, на растительном сырье, на ароматизаторах и на основе минеральной воды. При этом новый ГОСТ не распространяется на тоники, энергетические напитки, напитки брожения и квасы.

Одно из ключевых требований — доля этилового спирта в безалкогольных напитках не должна превышать 0,5% от объема. Также установлены нормы по содержанию полезных веществ: минералов и витаминов в напитке должно быть не менее 7,5% от средней суточной нормы, а пищевых волокон — от 1,5 грамма на порцию.

В документе уточняется, что при хранении напитка допустимо образование осадка, однако он не должен влиять на прозрачность жидкости. Новый ГОСТ вступит в силу в январе 2028 года.