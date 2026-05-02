В России разрешили производство консервов из печени трески в портах

Президент разрешил производство консервов из печени трески на прибрежных судах В России разрешили производство консервов из печени трески в портах

Москва2 мая Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку рыбохозяйственного комплекса Севера. Документ "разрешает производство, транспортировку, хранение и выгрузку консервов из печени трески на территории морских портов" и в иных установленных местах. Новые нормы касаются сырья, добываемого в рамках прибрежного рыболовства в Северном рыбохозяйственном бассейне.

Ранее рыбаки сталкивались с логистическими сложностями: срок годности охлажденной печени был значительно меньше продолжительности промыслового рейса, из-за чего ценный продукт приходилось "просто утилизировать". Согласно закону, опубликованному на сайте правовых актов, данное "разрешение будет действовать до 1 января 2030 года". Ожидается, что мера позволит насытить внутренний рынок качественной продукцией.