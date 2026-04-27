Москва27 апр Вести.Президент России Владимир Путин поддержал идею партии "Единая Россия" о переносе погашения задолженностей российских регионов. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

"Единая Россия" вышла с инициативой с предложением перенести погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем сказал президент

Путин подчеркнул, что подобное списание будет возможно в том случае, если освобождающиеся у регионов средства будут направлены на инвестиционные и другие значимые цели. По словам президента, речь идет о сумме свыше 1 трлн рублей на период до 2030 года.

Российский лидер пояснил, что по бюджетным кредитам будет списываться две трети задолженности, а оставшуюся часть долга регион будет "аккуратно в срок" погашать.

В нынешнем году это порядка 100 млрд рублей. Но для многих регионов и такая текущая нагрузка является довольно высокой. Мы это знаем сказал Путин

Ранее в Госдуме заявили о сильной зависимости ряда регионов РФ от коммерческих кредитов. По словам первого заместителя председателя ГД Александра Жукова, несмотря на то, что в России ранее была введена практика списания бюджетных кредитов, а коммерческие были заменены на бюджетные, некоторые регионы по-прежнему довольно сильно закредитованы.