Москва27 апр Вести.Ряд регионов России остаются в сильной зависимости от коммерческих кредитов, заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.

Тема бюджетных кредитов – важнейшая, у нас очень много дотационных регионов, у которых своих доходов не хватает, чтобы покрыть все необходимые расходы. Тем более сейчас у многих регионов наблюдается падение доходов в связи со снижением налога на прибыль. Чтобы покрывать недостаток, регионы вынуждены брать кредит. Если они берут коммерческие кредиты, то нужно платить огромные деньги за эти кредиты. Бюджетные или казначейские кредиты со ставками в 2-3% фактически беспроцентные отметил Жуков

По его словам, несмотря на то, что в РФ ранее была введена практика списания бюджетных кредитов, а коммерческие были заменены на бюджетные, некоторые регионы по-прежнему довольно сильно закредитованы.

Даже при том, что были списаны две трети кредита, все равно сейчас многие регионы вынуждены брать коммерческие кредиты. Эта ситуация очень неприятная и опасная для бюджетов, потому что из региональных бюджетов покрываются все необходимое для нужд людей, проживающих в регионах. Поэтому обсуждается вопрос о дополнительном списании и отсрочке платежей по бюджетным и казначейским кредитам. Это даст возможность регионам лучше исполнять свои полномочия, в полной мере оплачивать расходы своих бюджетов и не залезать в такие непосильные долги добавил Жуков

Ранее в "Единой России" озвучили предложение о переносе погашения бюджетных региональных кредитов на более поздний срок в 2026 году.