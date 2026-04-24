Москва24 апр Вести."Единая Россия" решила предложить главе государства Владимиру Путину перенести погашение бюджетных региональных кредитов на более поздний срок в 2026 году. Решение было принято на собрании фракции, которое провел секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев, говорится в сообщении в Telegram-канале партии.

"Единая Россия" предлагает направить высвободившиеся в случае поддержки президентом этой инициативы средства в объеме порядка 100 миллиардов рублей на социальную поддержку граждан.

Люди говорят о возросшей финансовой нагрузке на региональные бюджеты. У регионов есть старые долги, с которыми надо рассчитываться. Возврат этих кредитов беспокоит и тех, кто непосредственно работает в органах власти на этом направлении, и простых граждан сказал Якушев

Он также выразил уверенность в том, что эта тема должна быть отражена в конкретных предложениях в Народной программе партии.

Как в свою очередь напомнил глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, российские регионы ранее по решению президента получили возможность списать две трети бюджетных кредитов, если высвободившиеся средства пойдут на социальные вопросы. Он добавил, что вопрос долговой нагрузки регионов волнует простых людей, так как от этого зависит, смогут ли субъекты выполнять обязательства перед гражданами.