Москва8 июнВести.Председатель правительства России Михаил Мишустин анонсировал новую меру финансовой поддержки субъектов Федерации. Выступая на оперативном совещании с вице-премьерами, глава кабмина заявил о переносе сроков погашения региональной задолженности по бюджетным кредитам.
По словам премьер-министра, в вопросах ускорения экономического роста именно регионы должны играть ключевую роль.
В ускорении экономического роста главной действующей силой должны стать регионы. Чтобы они динамично развивались, мы продолжаем поддерживать их финансовоподчеркнул Мишустин
Глава правительства конкретизировал размер и условия предоставляемой регионам помощи.
В текущем году перенесем на более поздний срок погашение субъектами задолженности по бюджетным кредитам на сумму более 100 млрд рублейобъявил председатель кабмина
Ранее правительство РФ списало 16 регионам часть долгов по бюджетным кредитам.