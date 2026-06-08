Мишустин: регионы смогут погасить долги по бюджетным кредитам позже Правительство перенесло срок погашения регионами бюджетных долгов на 100 млрд

Москва8 июн Вести.Председатель правительства России Михаил Мишустин анонсировал новую меру финансовой поддержки субъектов Федерации. Выступая на оперативном совещании с вице-премьерами, глава кабмина заявил о переносе сроков погашения региональной задолженности по бюджетным кредитам.

По словам премьер-министра, в вопросах ускорения экономического роста именно регионы должны играть ключевую роль.

В ускорении экономического роста главной действующей силой должны стать регионы. Чтобы они динамично развивались, мы продолжаем поддерживать их финансово подчеркнул Мишустин

Глава правительства конкретизировал размер и условия предоставляемой регионам помощи.

В текущем году перенесем на более поздний срок погашение субъектами задолженности по бюджетным кредитам на сумму более 100 млрд рублей объявил председатель кабмина

Ранее правительство РФ списало 16 регионам часть долгов по бюджетным кредитам.