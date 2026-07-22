Путин выступил в поддержку инициативы ЕР о переносе сроков кредитов регионов

Путин поддержал инициативу ЕР о переносе сроков кредитов для регионов Путин выступил в поддержку инициативы ЕР о переносе сроков кредитов регионов

Москва22 июл Вести.Президент России Владимир Путин поддержал инициативы партии "Единая Россия" (ЕР) по переносу сроков бюджетных кредитов регионов. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам.

Российский лидер попросил кабмин подготовить соответствующие документы и вместе с депутатами принять изменения уже в осеннюю сессию.

Прошу правительство подготовить соответствующие проекты нормативных документов, чтобы вместе с депутатами Государственной думы, но, наверное, уже нового созыва в ближайшую осеннюю сессию принять эти изменения сказал Путин

Глава государства отметил, что по инициативе ЕР в июне было принято важное решение: срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам перенесен с 2026 на 2030 год.

С предложением перенести сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам выступил 13 июля мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сегодня это является проблемой и для федерального бюджета.