Путин: регионам окажут поддержку по бюджетным кредитам еще на 750 млрд рублей

Регионам продолжат оказывать поддержку по линии бюджетных кредитов, заявил Путин Путин: регионам окажут поддержку по бюджетным кредитам еще на 750 млрд рублей

Москва5 июн Вести.Российским регионам окажут поддержку по линии инфраструктурных бюджетных кредитов еще на 750 миллиардов рублей до 2030 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин​​​ в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Глава государства подчеркнул, что власти продолжат оказывать финансовую поддержку регионам.

В том числе по линии инфраструктурных бюджетных кредитов. За последние четыре года через этот инструмент регионам было выделено свыше триллиона рублей. До 2030 года планируем направить еще 750 миллиардов [рублей] сказал Путин

Ранее российский лидер заявил, что дефицит бюджета в России по итогам года будет меньше, чем у других промышленно-развитых государств.