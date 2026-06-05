Москва5 июнВести.Российским регионам окажут поддержку по линии инфраструктурных бюджетных кредитов еще на 750 миллиардов рублей до 2030 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Глава государства подчеркнул, что власти продолжат оказывать финансовую поддержку регионам.
В том числе по линии инфраструктурных бюджетных кредитов. За последние четыре года через этот инструмент регионам было выделено свыше триллиона рублей. До 2030 года планируем направить еще 750 миллиардов [рублей]сказал Путин
Ранее российский лидер заявил, что дефицит бюджета в России по итогам года будет меньше, чем у других промышленно-развитых государств.