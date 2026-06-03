Потребность РФ в инфраструктурных проектах составляет до 50 трлн руб. Попов: потребность РФ в инфраструктурных проектах составляет до 50 трлн руб.

Москва3 июн Вести.Потребность России в инфраструктурных проектах составляет до 50 триллионов рублей до 2035 года. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, инфраструктурное финансирование – это долгосрочное финансирование, которое в конечном итоге определяет качество прохождения логистики, грузов, товаров и в конечном итоге – скорость развития экономики.

По нашим оценкам, потребность России в инфраструктурных проектах в совокупности составляет от 30 до 50 триллионов рублей до 2035 года. Поэтому это важная часть организации этого финансирования и в развитии инфраструктуры. Если говорить о последних изменениях, которые произошли, это уточнение законодательства, уточнение подходов Банка России по резервированию и аллокации капитала на инфраструктурные проекты, в конечном итоге [они] должны сделать привлечение инфраструктурного финансирования более доступным сказал Попов

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