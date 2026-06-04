В Автодоре заявили, что федеральных денег всегда не хватает Глава Автодора Петушенко: федеральных денег всегда не хватает

Москва4 июн Вести.Федеральных денег на инфраструктурные проекты всегда не хватает. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" (Автодор) Вячеслав Петушенко.

По его словам, Автодор в ходе Петербургского международного экономического форума провел конструктивные встречи с руководством Пермского края, Башкирии, а также Владимирской и Ростовской областей.

У нас еще ряд встреч и подписаний будет сегодня, завтра это намечено. Потому что это очень важный элемент, потому что федеральных денег всегда не хватает. Это же какая бы страна ни была, надобность в инфраструктуре огромна сказал Петушенко

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин рассказал о планах по строительству и ремонту российских дорог в 2026 году. Среди них, по словам главы Минтранса, - продолжение маршрута от Петербурга до Владивостока, обходы в Свердловской области, а также северный обход Калининграда.