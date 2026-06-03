В Сбербанке рассказали о планах по финансированию строительства платных дорог Сбербанк продолжит участвовать в финансировании строительства платных дорог

Москва3 июн Вести.Сбербанк участвовал в финансировании работ по строительству трасс М-11 и ЦКАД и в дальнейшем планирует работать над подобными крупными проектами. Об этом в интервью ИС "Вести" на ПМЭФ сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Мы действительно финансировали трассу Москва – Санкт-Петербург. Три из четырех, так сказать, этапов ЦКАДа, и работаем над другими проектами отметил он

По его словам, подобные механизмы с привлечением как частного, так и государственного финансирования в долгосрочной перспективе позволяют создавать качественный продукт.

Самое важное, что и концессионер поддерживает готовность дороги или того объекта концессии на всем этапе, что в каком-то смысле заставляет его строить более качественно для того, чтобы эксплуатировать более эффективно. Поэтому ... мы считаем этот механизм очень правильным, эффективным, и мы видим его уже текущие результаты подчеркнул Попов

В мае был принят закон, разрешающий региональным властям заключать соглашения с "Автодором" для софинансирования строительства федеральных платных магистралей.