Костин анонсировал новые проекты ВТБ в Петербурге на ближайшие семь лет Костин: банк участвует в разработке новых инфраструктурных проектов Петербурге

Москва5 июн Вести.В интервью информационной службе "Вести" президент — председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин рассказал о масштабных инфраструктурных планах организации в Санкт-Петербурге. По его словам, банк не только участвует в уже известных городских проектах, но и готовится к реализации новых, рассчитанных на ближайшие годы.

Глава ВТБ отметил положительные изменения в облике города и подтвердил участие банка в ключевых стройках.

Поэтому мы много строим чего в Питере. Вы правильно упомянули крупный проект "Широтная магистраль". Есть еще планы другие, новые, но они уже, я думаю, на ближайшие 5–6–7 лет. Но мы ведем работу, ведем разработку проектов. Я думаю, видите, Питер меняется заявил Костин

В ходе беседы банкир также обратил внимание на технологический суверенитет в строительной сфере. Он напомнил, что недавно возведенный Большой Смоленский мост, который планируют запустить в следующем году, "был построен полностью из российских материалов, полностью российские технологии, все разводное и прочее было сделано исключительно в России".