Москва3 июн Вести.Полностью отреставрированное здание Дома радио на Итальянской улице в Санкт-Петербурге станет международным центром, где будет собираться большое количество гостей из других стран. Такое мнение президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин выразил в интервью ИС "Вести".

Представители банка ВТБ сегодня впервые продемонстрировали участникам Петербургского экономического форума, как продвигается ход реставрации исторического здания.

Это здание действительно для петербуржцев имеет важное значение, и нам очень важно было, с одной стороны, сохранить историзм, а, с другой стороны, сделать настолько современной здесь и акустику, и внутреннее содержание для того, чтобы это действительно стало местом, куда люди приходили бы… Я уверен, что это станет чисто международным центром, и здесь будет много гостей из других стран сказал Костин

Ранее глава ВТБ заявил, что банк планирует подписать на ПМЭФ свыше 60 соглашений. По его словам, форум в Санкт-Петербурге – это важнейшее событие в экономической и политической жизни России.