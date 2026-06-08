Москва8 июнВести.ВТБ тратит около 3 млрд рублей в год на поддержку культурных проектов, рассказал президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью ИС "Вести".
Если не брать инвестиции глобальные, [как Дом радио в Санкт-Петербурге], то примерно 3 млрд рублей в год мы тратим на поддержку культуры. Но плюс у нас есть и собственные проекты интересные. Допустим, "Центр Зотов", он стал такой культурной меккой. У нас за три года – 560 тыс. посетителей. И в прошлом году только на одну выставку на "Красную Москву" летом 90 тысяч посетителей былоотметил Костин
3 июня представители банка ВТБ впервые продемонстрировали участникам Петербургского международного экономического форума, как продвигается ход реставрации Дома радио на Итальянской улице. Глава банка рассказал, что после реставрации здание станет международным центром, где будет собираться большое количество гостей из других стран.