Москва8 июн Вести.ВТБ тратит около 3 млрд рублей в год на поддержку культурных проектов, рассказал президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью ИС "Вести".

Если не брать инвестиции глобальные, [как Дом радио в Санкт-Петербурге], то примерно 3 млрд рублей в год мы тратим на поддержку культуры. Но плюс у нас есть и собственные проекты интересные. Допустим, "Центр Зотов", он стал такой культурной меккой. У нас за три года – 560 тыс. посетителей. И в прошлом году только на одну выставку на "Красную Москву" летом 90 тысяч посетителей было