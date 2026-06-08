Костин сообщил, что в обновленном Доме радио разместится оркестр MusicAeterna Костин: в обновленном Доме радио в Петербурге разместится оркестр MusicAeterna

Москва8 июн Вести.В обновленном Доме радио на Итальянской улице в Петербурге разместится музыкальный коллектив MusicAeterna, созданный дирижером Теодором Курентзисом в 2004 году в Новосибирске. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По его словам, открытие Дома радио планируется к форуму в 2027 году.

Это вообще-то место будет постоянной дислокации оркестра MusicAeterna, очень известного, знаменитого и очень талантливого дирижера Теодора Курентзиса. Знаете, грек по происхождению, но по существу своей сознательной жизни прожил и работает в России. Это была его мечта, в доме радио поселиться. И его оркестр здесь поселится, и здесь есть и площадка для концертов отметил Костин

Он также подчеркнул, что банк уделяет большое внимание культуре.

Ранее сообщалось, полностью отреставрированное здание Дома радио на Итальянской улице в Санкт-Петербурге станет международным центром, где будет собираться большое количество гостей из других стран.