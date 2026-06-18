Москва18 июн Вести.Многие молодые представители Санкт-Петербургского Дома музыки завоевывают первые места на международных конкурсах в условиях санкций и отмены русской культуры. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил художественный руководитель культурного учреждения, народный артист РФ Сергей Ролдугин.

Он отметил, что на Западе есть благородные люди, которые не подвержены современной антироссийской повестке.

Очень много молодых музыкантов, которые участвуют в проектах Дома музыки, завоевывают первые места на международных конкурсах в труднейших условиях, в условиях отсутствия в жюри какого-нибудь члена жюри из России. Вы себе представляете, что это такое? И тем не менее, буквально за последний месяц мы имеем четырех лауреатов международных конкурсов. … По всей нашей планете Санкт-Петербургский Дом музыки становится символом российской культуры сказал Ролдугин

Ранее лауреат Нобелевской премии, популярный китайский писатель Мо Янь рассказал о любви к русской литературе. Его талант оценили и в России – в Санкт-Петербурге ему вручили премию "Ясная поляна". Церемония награждения состоялась в Толстовском зале Пушкинского дома.