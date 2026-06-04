Цискаридзе: визит делегации США на ПМЭФ стал первым шагом к диалогу

Цискаридзе назвал приезд американцев на ПМЭФ позитивным сигналом Цискаридзе: визит делегации США на ПМЭФ стал первым шагом к диалогу

Москва4 июн Вести.Визит главы комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кука на Петербургский международный экономический форум символизирует первые шаги к восстановлению культурного диалога между странами. Об этом заявил народный артист России Николай Цискаридзе.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что после долгой паузы любые взаимоотношения всегда начинаются с нуля и необходимо проявлять инициативу, даже если это не всегда приведет к положительным последствиям.

Это очень важно, потому что делаются первые шаги. Когда возник перерыв, то, конечно, любая история начинается с белого листа. Не всегда это может быть удачно, но шаг надо сделать, сказал артист

Цискаридзе рассказал, что американцы пообщались со своими соотечественниками, живущими в России, и те признавались, что счастливы находиться в стране.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что единение Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны было лучшим периодом в истории российско-американских отношений.