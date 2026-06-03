Москва3 июн Вести.Разрешение американского лидера Дональда Трампа посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) может открыть новые пути к сотрудничеству с Россией. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук, который приехал на мероприятие.

Официальный представитель США прибыл на форум впервые за несколько лет.

Президент и Государственный департамент разрешили мне приехать, чтобы поздороваться и посмотреть, что из этого может получиться в долгосрочной перспективе … То, что президент разрешил мне приехать, может открыть новые пути. Это исключительно наблюдение, чтобы увидеть, к чему это может привести, и меня очень обнадеживает то, насколько гибко и гладко все пока продвигается сказал Родни Мимс Кук

Ранее Родни Мимс Кук заявил, что получил разрешение представлять Вашингтон на ПМЭФ лично от президента Дональда Трампа. В беседе с журналистами он отметил, что любит Россию и связь между странами помогла бы восстановить христианская вера.

Родни Мимс Кук - инженер-архитектор по образованию. Он тяготеет к монументальным конструкциям.