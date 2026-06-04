Захарова раскрыла, что США получают от участия в ПМЭФ

Захарова: участие в ПМЭФ дает США возможность донести свою позицию Захарова раскрыла, что США получают от участия в ПМЭФ

Москва4 июн Вести.Соединенные Штаты могут донести свою позицию благодаря участию в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает агентство РИА Новости.

Делегация США впервые за много лет принимает участие в ПМЭФ.

Это [участие США в ПМЭФ] возможность донести свою позицию, это возможность выступить и что-то сказать заявила Захарова

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация прибудет на Петербургский международный экономический форум.

Председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук, прибывший на ПМЭФ, отметил, что России и США необходимо снова стать друзьями. По его словам, разрешение президента США Дональда Трампа посетить мероприятие может открыть новые пути к сотрудничеству с Москвой.