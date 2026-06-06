Любимова: впервые на ПМЭФ прозвучали планы о гастролях РФ в США

Любимова заявила, что на ПМЭФ озвучены планы о гастролях РФ в США Любимова: впервые на ПМЭФ прозвучали планы о гастролях РФ в США

Москва6 июн Вести.Впервые на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прозвучали планы о гастрольной деятельности российских артистов в США. Об этом ИС "Вести" заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, сейчас взаимодействие РФ и США в сфере культуры обсуждается на уровне проектов.

Впервые прозвучали общие планы о гастрольной деятельности, о возможности отправиться с большими гастролями в Соединенные Штаты, о возможности принять наших коллег, оркестры прославленные. Ну, и [генеральный директор Эрмитажа] Михаил Борисович Пиотровский много говорил о том, что 20 лет отсутствуют взаимоотношения межмузейные, и, конечно, важно возвращаться и в эту плоскость отношений сказала Любимова

Ранее председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук заявил, что полученное им разрешение американского лидера Дональда Трампа посетить ПМЭФ может открыть новые пути к сотрудничеству с Россией.