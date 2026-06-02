Ушаков: официальная делегация США прибудет на ПМЭФ впервые с 2017 или 2018 года

Москва2 июн Вести.Официальная делегация Соединенных Штатов прибудет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) впервые с 2017 или 2018 года. Об этом журналистам заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, американскую делегацию возглавит руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук.

В этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне американцы отсутствовали с 2017-2018 года сказал Ушаков

Он рассказал, что Кук выступит на тематической сессии ПМЭФ "Россия и США. Диалог культур". Ушаков добавил, что российские и американские официальные лица обсудят вопросы американо-российской культурной повестки дня.

Ранее стало известно, что участие в ПМЭФ, который в этом году пройдет с 3 по 6 июня, подтвердили представители более 130 стран. В рамках форума уже запланировано более 150 тематических сессий.