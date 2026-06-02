Родни Кук уверен, что РФ и США должны снова стать друзьями

Москва2 июн Вести.России и США необходимо снова стать друзьями. Таким мнением с ИС "Вести" поделился председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук, прибывший в Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который стартует уже завтра.

Я здесь в основном, чтобы слушать. Для культуры всегда открыты возможности, чтобы построить мосты между странами. России и США необходимо снова стать друзьями. Давайте надеяться на это сказал Родни Кук

Родни Кук возглавляет официальную делегацию США на ПМЭФ-2026. В ее составе также представители нескольких крупных американских компаний. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее отметил, что официальная делегация Соединенных Штатов прибудет на форум впервые с 2017 или 2018 года.