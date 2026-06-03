Москва3 июн Вести.Главным вопросом Петербургского международного экономического форума-2026 является восстановление доходности малого бизнеса. Об этом ИС "Вести" рассказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин во время выступления на ПМЭФ.

Он отметил, что важной темой форума будет поиск и осуществление инвестиций.

Доходность бизнеса резко снизилась. Это подтверждают данные Федеральной налоговой службы. У нас есть цифры, что на 5% доходность предприятий на упрощенке уже в прошлом году упала. Сейчас эта ситуация еще усугубилась. Если говорить об инвестициях, то 80% респондентов, это в основном микробизнес, который "Опора" опросила, они говорят, что они не собираются в этом году осуществлять инвестиции. И только 20% собираются, причем из них больше половины сократили инвестиционные программы. Поэтому один из основных вопросов этого форума будет о том, а за счет чего тогда осуществлять инвестиции заявил Калинин

Он добавил, что бизнес часто сталкивается с отказами банков в выдаче кредитов, что усугубляет его положение.

Микробизнес столкнулся с тем, что больше половины заявок на кредиты просто отметаются, банки не дают, поскольку считают, что риск невозврата очень высок. И в связи с этим, какие же источники будут для инвестиций? Что нужно изменить в регуляторике, чтобы доходность восстановилась в малом бизнесе? Это одно из основных наших предложений, которые мы привезли на форум заявил Калинин

Ранее сообщалось, что на Петербургский международный экономический форум приедут государственные деятели и политики из 76 стран. Такими данными поделился помощник президента РФ Юрий Ушаков.