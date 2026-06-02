Москва2 июн Вести.Международный экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) задает вектор развития, и ВТБ планирует подписать на нем свыше 60 соглашений. Об этом ИС "Вести" заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По его словам, ПМЭФ – это важнейшее событие в экономической и политической жизни РФ.

[ПМЭФ] задает вектор … экономического развития, мне кажется, на перспективу всегда … В центре внимания - выступление президента нашей страны, оно всегда очень содержательное. Много интересных как бы идей заложено по развитию. И это площадка для очень большой программы встреч с нашими международными партнерами, да и с нашими партнерами. Мы на форуме в этом году подписываем, по-моему, свыше 60 разного рода соглашений. Все компании готовятся к этому событию, готовят свои соглашения, готовят инвестиции, поэтому это очень важное мероприятие сказал Костин

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в настоящий момент подтверждено участие около 20 тысяч человек из более чем 100 стран мира в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2026 года.