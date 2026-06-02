Москва2 июн Вести.Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, на который в 2026 приедут представители 130 стран мира, является признанной мировой площадкой. Такой оценкой с ИС "Вести" поделился ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.

Он сравнил ПМЭФ с форумом в Давосе, подчеркнув, что российская площадка уже давно впереди.

Несмотря на желание как-то ограничить и оставить Россию в стороне, [это] не удалось. 130 государств мира, которые подтвердили свое участие, это очень показательный результат проведения форума и той площадки, которая является … мировой, известной, признанной. Давос уже давно где-то там позади Санкт-Петербургского международного экономического форума заявил Максимцев

Ранее сообщалось, что в 2026 году участие в ПМЭФ впервые примут бизнесмены из Германии. Об этом сообщило информационное агентство DPA.