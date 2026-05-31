Немецкие предприниматели примут участие в ПМЭФ впервые за несколько лет

Москва31 мая Вести.Бизнесмены из Германии впервые за последние годы прибудут и примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает DPA со ссылкой на председателя правления российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа.

Шепп отметил, что Германия, как и многие другие страны Запада, желает сохранить экономический мост с РФ и защитить свои активы в России, которые превышают 100 миллиардов евро. Западные страны не должны покидать российский рынок, добавил Шепп.

По данным агентства, в ПМЭФ будут участвовать, в частности, президент молочного холдинга "ЭкоНива" Штефан Дюрр и многолетний управляющий продуктового холдинга Globus Томас Брух.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.