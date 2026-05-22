Официальный представитель США приедет на ПМЭФ впервые за несколько лет

Москва22 мая Вести.Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и станет первым за несколько лет официальным представителем Соединенных Штатов, посетившим ПМЭФ. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум состоится в период с 3 по 6 июня 2026 года. На пленарном заседании в рамках форума ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.

Оргкомитет форума и Госдепартамент США подтвердили, что я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина​​​. И я буду на нем присутствовать рассказал Кук агентству РИА Новости

Родни Мимс Кук - основатель и президент Национального фонда памятников США, а также специалист по России во Всемирном фонде памятников. Он принимал участие в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и ряде других российских проектов. Кроме того, Кук выступал в посольстве РФ в Вашингтоне и читал лекции по архитектуре в таких знаковых местах, как Оружейная палата Кремля, Ясная Поляна и усадьба Архангельское.

Кроме того, депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" и эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре также заявил, что намерен приехать в Россию для участия в ПМЭФ.

Между тем директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский рассказал, что на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме "яблоку будет негде упасть" от представителей дружественных стран.