Россия получила приглашение участвовать на высшем уровне в саммите G20 в США

РФ приглашена к участию в саммите "двадцатки" в США на высшем уровне

Москва23 апр Вести.Россия получила официальное приглашение для участия на высшем уровне в саммите "Группы двадцати" (G20), сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Заявление он сделал в ходе пресс-конференции в здании штаб-квартиры ООН.

Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне сказал дипломат

На вопрос РИА Новости о том, кто именно будет представлять Россию на саммите, Панкин ответил, что окончательное решение будет принято ближе к дате проведения форума.

Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш сообщила, что США готовятся к возможному визиту президента РФ Владимира Путина.

Саммит "Группы двадцати" под председательством Соединенных Штатов запланирован на 14–15 декабря и должен пройти в Майами (штат Флорида).

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что приоритетами американского председательства являются стимулирование экономического роста, модернизация финансового регулирования, повышение прозрачности в сфере долговых обязательств и содействие их реструктуризации, развитие цифровых активов, борьба с мошенничеством в платежной сфере и продвижение финансовой грамотности.

19 апреля глава американского Минэнерго Крис Райт подтвердил, что решение о продлении лицензии на экспорт российской нефти было принято под влиянием просьб участников предстоящей встречи "двадцатки".