Москва23 апр Вести.Россия продолжает работу по линии "Группы двадцати" (G20), заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Москва участвовала в каждом саммите G20 на соответствующем уровне.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства отметил, что решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в Соединенных Штатах к настоящему моменту не принято. Песков добавил, что Москва определится с форматом своего участия ближе к мероприятию.

Саммит "Группы двадцати" под председательством США запланирован на 14-15 декабря в Майами. Россия получила официальное приглашение для участия на высшем уровне в этом мероприятии.