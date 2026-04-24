Песков: Путин может поехать в Майами на саммит G20, а может и не поехать

Москва24 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин может поехать в Майами на саммит G20, а может и не поехать, но РФ будет достойно представлена на мероприятии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Президент Путин может поехать в Майами как представитель страны "Двадцатки", может не поехать, может поехать другой российский представитель. Но в любом случае Российская Федерация будет достойно, на должном уровне представлена на этом саммите сказал Песков

Россия уже получила приглашение от президента США Дональда Трампа на саммит в Майами. Это можно расценивать как предложение к продолжению политического диалога, начатого президентами РФ и США на Аляске.

Мы по-прежнему придаем большое значение работе в рамках "Двадцатки", тем более, что, судя по всему, с учетом тех кризисов, которые сейчас, скажем так, нарастают и зарождаются, к моменту проведения саммита будет много о чем говорить добавил пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков сообщил, что Москва направит приглашения участникам саммита Россия-АСЕАН.

24 апреля Владимир Путин посетил выставку "Жириновский. Продолжение. ЛДПР" в Манеже, которая приурочена 80-летию дня рождения Владимира Жириновского.