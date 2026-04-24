WP: Трамп собирается пригласить Путина на саммит G20 в США

Москва24 апр Вести.Американский лидер Дональд Трамп планирует пригласить президента России Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" (G20), который пройдет в США. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

Уточняется, что место проведения саммита - гольф-курорт Трампа в Майами.

США намерены пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров G20, проведение которого запланировано на декабрь говорится в материале

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин сообщил, что Москва получила официальное приглашение для участия на высшем уровне в саммите "двадцатки".

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает работу по линии G20.