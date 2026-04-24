Политолог Светов: в Европе будет истерика, если РФ примет участие в саммите G20 Политолог Светов: участие РФ в саммите G20 вызовет истерику в Европе

Москва24 апр Вести.Участие России в саммите "Группы двадцати" (G20), который состоится в декабре в Майами, вызовет истерику в Европе. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил публицист, политолог Юрий Светов.

По его словам, российская сторона будет тщательно взвешивать необходимость участия страны в саммите, поскольку ключевой вопрос – это безопасность президента при присутствии на такого рода мероприятии.

Помним, как в Анкоридже это все было непросто организовать, но там была встреча на двоих, а здесь – совсем другой момент. В Европе это вызовет, конечно, истерику. Я не исключаю заявлений, что кто-то скажет: "А мы тогда не поедем, мы будем бойкотировать это". Это все может быть. … Но вот эти вот действия, когда вместо разумного выстраивания отношений с учетом и претензий, и несогласия с чем-то, вместо этого прятаться в кусты: "Мы не будем с вами разговаривать", – это как-то смешно выглядит. А поедем или не поедем – время покажет сказал Светов

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможное присутствие президента России Владимира Путина на саммите "Группы двадцати" в Майами очень полезным.