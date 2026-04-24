Трамп: приезд Путина на саммит G20 был бы очень полезным

Москва24 апр Вести.Американский лидер Дональд Трамп считает, что присутствие президента России Владимира Путина на саммите "Группы двадцати" (G20) в Майами было бы очень полезным. Об этом он рассказал журналистам.

При этом Трамп выразил сомнение, что российский лидер приедет на саммит "двадцатки", который состоится в декабре.

Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным заявил Трамп

Американский лидер уточнил, что не знает, приглашен ли Путин на саммит G20 в Майами.

Между тем газета Washington Post со ссылкой на чиновников Белого дома написала, что Трамп намерен пригласить Путина на саммит "двадцатки".