Москва12 маяВести.Президент США Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, допустил, что возможно посетит Россию в 2026 году в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта.
Это возможно... Я сделаю все необходимое... [Конфликт на Украине] становится все ближе к завершению, верьте или нет, он все ближе [к завершению]. И мы думаем, что в итоге придем к соглашению между Россией и Украинойсказал Трамп
Ранее глава Белого дома на встрече с журналистами сообщил, что американская делегация может отправиться в Москву при определенных условиях. По словам Трампа, он готов отправить переговорщиков в том случае, если это принесет пользу.
Президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы сообщил, что администрация Трампа искренне хочет мира на Украине, им этот конфликт не нужен.