Трамп допустил возможность визита в Россию в этом году Трамп допустил свой визит в Россию в 2026 году

Москва12 мая Вести.Президент США Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, допустил, что возможно посетит Россию в 2026 году в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта.

Это возможно​​​... Я сделаю все необходимое... [Конфликт на Украине] становится все ближе к завершению, верьте или нет, он все ближе [к завершению]. И мы думаем, что в итоге придем к соглашению между Россией и Украиной сказал Трамп

Ранее глава Белого дома на встрече с журналистами сообщил, что американская делегация может отправиться в Москву при определенных условиях. По словам Трампа, он готов отправить переговорщиков в том случае, если это принесет пользу.

Президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы сообщил, что администрация Трампа искренне хочет мира на Украине, им этот конфликт не нужен.