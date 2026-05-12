Москва12 маяВести.Урегулирование украинского конфликта становится все ближе, заявил президент США Дональд Трамп.
Я действительно думаю, что конфликт на Украине подходит к концу, и это очень близкозаявил Трамп журналистам перед вылетом в Китай
Отвечая на вопрос о том, может ли в этом году состояться его визит в Россию, глава Белого дома сказал, что готов сделать "все, что потребуется" в рамках усилий по урегулированию.
Ранее, 10 мая, отвечая на вопросы журналистов в Кремле, президент РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине движется к завершению.