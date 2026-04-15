Москва15 апрВести.Президент США Дональд Трамп рассказал, что урегулирование конфликта на Украине находится на подходе.
Я урегулировал восемь войн, девятая на подходесказал он в интервью телеканалу Fox Business
Как ранее заявлял профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер, Трампу не удается урегулировать украинский кризис в им же установленные сроки, так как Киев и европейцы противятся этому. По мнению эксперта, этот кризис можно урегулировать только на поле боя, где российская армия имеет значительные успехи.