Трамп выступил за продолжение прямых контактов с Путиным Трамп: необходимо поддерживать прямые контакты с президентом России

Москва24 апр Вести.Необходимо поддерживать прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ в Белом доме.

Что касается приглашения Путина на саммит G20 в США в декабре 2026 года, то Трамп сказал, что считает нужным говорить со всеми.

Я не из тех парней, которые не намерены говорить с ним (с Путиным - прим. ред.), поскольку идет война. Я люблю говорить со всеми. Если вы умный человек, умеете контролировать свои эмоции и другие вещи, которые нужно контролировать. Я за то, чтобы разговаривать заявил Трамп

При этом США продолжают работу над урегулированием кризиса на Украине.

Мы пытаемся его (конфликт - прим. ред​​​.) разрешить уточнил Трамп

По его мнению, вражда между Россией и Украиной является "экстраординарной".

Издание The Washington Post написало о том, что Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20, который пройдет на гольф-курорте Трампа в Майами.