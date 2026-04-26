Москва26 апрВести.Глава Белого дома Дональд Трамп продолжает поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала Fox News.
Ведущие спросили его во время интервью по телефону о том, когда Трамп последний раз разговаривал с Путиным.
Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним [Путиным] переговорызаявил американский лидер
Трамп отметил, что также продолжает контакты с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в рамках мирного урегулирования конфликта.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Вашингтон и Москва продолжают контакты, однако переговоры по Украине стоят на паузе.