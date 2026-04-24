Москва24 апр Вести.Россия всегда была частью "Группы двадцати" (G20), заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал в социальной сети X публикацию газеты Washington Post, которая сообщила, что глава Белого дома Дональд Трамп намерен пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G20, планирующийся в декабре.

Ранее Трамп в беседе с журналистами рассказал, что присутствие Путина на встрече глав государств было бы очень полезным. При этом американский лидер выразил сомнение, что Путин посетит саммит.