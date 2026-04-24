Москва24 апр Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с представителями прессы заявили, что нынешних мировых проблем можно было бы избежать, если бы "Группу восьми" (G8) удалось сохранить.

Он рассказал, что Россия была исключена из объединения еще до начала его президентского срока. Решение об отстранении РФ было принято при экс-президенте США Бараке Обаме и бывшем премьер-министре Канады Джастине Трюдо. Трамп подчеркнул, что уже тогда считал это решением глупым, и, по его словам, в итоге оказался прав.

Было бы куда лучше, если бы они их не исключили. Когда они исключили президента [России Владимира] Путина, его это очень задело, и он прав. Я бы сказал, что этих [мировых] проблем не было бы, если бы их не исключили отметил Трамп

Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп планирует пригласить Путина на саммит "Группы двадцати". При этом сам американский глава заявил, что не знает, приглашен ли его российский коллега, но, по словам Трампа, его визит был бы очень полезным.