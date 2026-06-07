Кобяков: Трамп вывел отношения России и США из тупика, в который их завел Байден

Кобяков: Трамп вывел отношения между Москвой и Вашингтоном из тупика Кобяков: Трамп вывел отношения России и США из тупика, в который их завел Байден

Москва7 июн Вести.Президент США Дональд Трамп вывел российско-американские отношения из переговорного тупика, в котором они оказались из-за политики бывшего президента США Джо Байдена, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) Антон Кобяков в интервью РИА Новости.

Москва и Вашингтон постепенно восстанавливают диалог, отметил Кобяков.

Надо отдать должное Трампу, который вывел ситуацию России и США из переговорного тупика, в который Байден ее погрузил приводит РИА Новости слова Кобякова

Чиновник отметил, что Вашингтон может выйти из переговоров по Украине, так как инициатива на поле боя принадлежит России.

Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия никогда не поворачивалась спиной к США, Москва открыта к новым отношениям с Вашингтоном.