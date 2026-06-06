Кобяков: США могут выйти из переговоров по Украине

Названа причина, по которой США выйдут из переговоров по Украине Кобяков: США могут выйти из переговоров по Украине

Москва6 июн Вести.США могут выйти из переговоров по Украине, так как инициатива на поле боя принадлежит России. Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков на ПМЭФ.

Он отметил, что Конгресс США ужесточит санкции из-за успеха России в спецоперации.

Обратите внимание, как США пытаются выйти из переговоров [по Украине]. Госсекретарь [Марко] Рубио открыто говорит — мол, не видим смысла. Оно и понятно: США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками сказал Кобяков в разговоре с прессой

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Песков показал ему опубликованное 4 июня открытое письмо главы киевского режима. Как отметил российский лидер, оно не способствует переговорам и содержит в себе элементы хамства.